На Украине предъявили обвинение в коррупции еще одному чиновнику столичной мэрии

Имя чиновника не называется, однако, по данным украинских СМИ, речь идет о Дмитрии Загуменном

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Руководителю аппарата Киевской городской госадминистрации Дмитрию Загуменному предъявили обвинение в организации частных поездок за границу под видом командировок.

"Предъявлено обвинение руководителю аппарата исполнительного органа Киевского горсовета в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

В ведомстве отмечают, что речь идет о событиях 2023 и 2024 годов, когда чиновник выезжал в Испанию и Италию под предлогом служебных командировок, при этом для организации поездок использовал поддельные приглашения. По данным следствия, в заявленных международных мероприятиях обвиняемый не участвовал, а отдыхал в сопровождении семьи. Имя чиновника не называется, однако, по данным украинских СМИ, речь идет о Дмитрии Загуменном.

На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. В связи с этим должностные лица могут выезжать за границу только в служебные командировки при наличии подтверждающих документов.

В последнее время в мэрии Киева и горсовете украинской столицы прошли обыски по делам о коррупции, ряд чиновников были арестованы, еще несколько человек подали в отставку. Местные политологи связывают это с тем, что мэр столицы Виталий Кличко мог бы стать потенциальным соперником Владимира Зеленского в случае проведения выборов. Отмечают также, что это часть общей картины давления властей на местное самоуправление, которое не поддается "прямому управлению" Киева, хотя имеет крупные бюджеты и немалое влияние. Сам Кличко неоднократно заявлял о попытке давления на горадминистрацию со стороны украинских властей. По его информации, только в текущем году против чиновников киевской мэрии было возбуждено более 70 уголовных дел.