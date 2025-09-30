Перемещение планируется в сектор военных захоронений городского кладбища "Яцево"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины выдало Черниговскому городскому совету разрешение на перенос братской могилы из парка Чернигова на городское кладбище. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Приказываю предоставить Черниговскому горсовету разрешение на перемещение (перенос) памятника истории местного значения - "Братской могилы воинов-красноармейцев и воинов Советской армии" (братская могила красноармейцев-щорсовцев, погибших при освобождении Чернигова в ноябре 1919 года, и воинов Советской Армии, погибших во время освобождения города от немецких захватчиков в сентябре 1943 года), расположенной на проспекте Мира (парк имени Коцюбинского, локация "Вал") в городе Чернигове, в сектор военных захоронений городского кладбища "Яцево", - говорится в сообщении.

При этом местным властям поручено "обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере охраны культурного наследия и государственных норм при проведении указанных работ".

За перенос братской могилы еще в 2021 году проголосовала комиссия по вопросам топонимии, охраны и сохранения историко-культурной среды Чернигова.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали после госпереворота 2014 года. В 2015 году был принят закон о так называемой декоммунизации, в стране начался демонтаж мемориалов и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.