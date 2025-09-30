Хуснуллин сообщил, что Донбасс и Новороссию посетили 100 тыс. туристов за год

В регионах развивается туризм, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 100 тыс. туристов за год посетили Донбасс и Новороссию на фоне активного развития инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью НТВ.

"Как это ни парадоксально, у нас под 100 тыс. туристов за этот год. Когда произошла ситуация с закрытием пляжей Анапы и Геленджика, люди, видя, что там (в Донбассе и Новороссии - прим. ТАСС) есть инфраструктура и она намного дешевле, поехали отдыхать. Могу судить по пляжу в Мариуполе - он был в плачевном состоянии. Когда его восстановили - пляж полностью заполнен", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что сейчас в Донбассе и Новороссии не только возрождается промышленность, идет строительство жилья (к 2030 году планируется построить 17 млн кв. м), но и развивается туризм, у этого направления есть перспективы.