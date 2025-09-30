По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, это коснется не только пенсионеров Минобороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пенсии с 1 октября будут повышены на 7,6% у пенсионеров Министерства обороны РФ и других силовых структур вслед за повышением окладов у военных. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С 1 октября - это плановая индексация, которая касается военных пенсий. Это пенсии пенсионеров не только Министерства обороны, но и других силовых структур - прокуратура, МЧС, ФСБ, Следственный комитет, Росгвардия и так далее", - сказал Нилов.

Он напомнил, что правительство ранее приняло решение о повышении размера окладов военных на 7,6%, и именно вслед за этим аналогичным образом "повышаются и военные пенсии".