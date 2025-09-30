Оперную певицу обвиняют в публичных призывах к деятельности против безопасности РФ и в нарушении порядка деятельности иноагента

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Гособвинение просит заочно приговорить оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом), обвиняемую в публичных призывах к деятельности против безопасности РФ и в нарушении порядка деятельности иноагента, к пяти годам двум месяцам колонии. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы.

"Гособвинение просит признать Марию Максакову-Игенбергс виновной по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и назначить наказание в виде 5 лет 2 месяцев колонии общего режима, а также запретить администрировать сайты сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Мария Максакова-Игенбергс объявлена в международный уголовный розыск.

Рассмотрение дела по существу проходило в заочном режиме, так как певица покинула страну еще до возбуждения уголовного дела.

В декабре 2024 года Максакова была заочно арестована Пресненским судом Москвы по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом для возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ. В случае признания виновной ей грозит до шести лет лишения свободы. В отношении певицы также возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента.