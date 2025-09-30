Дело о мошенничестве блогера Сидоропуло рассмотрят в особом порядке

При таком варианте подсудимый полностью признает вину, раскаивается и максимально компенсирует нанесенный ущерб

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы рассмотрит уголовное дело блогера Андрея Сидоропуло, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в особом порядке. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство подсудимого Сидоропуло и решил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке", - сказали в суде. При особом порядке подсудимый полностью признает вину, раскаивается и максимально компенсирует нанесенный ущерб. Суд при назначении наказания в таких случаях не может назначить срок более двух третей максимального.

Следствием установлено, что Сидоропуло вместе с сообщниками разместил в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Участники организованной группы обещали своим клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после прохождения курса. Взятые на себя обязательства злоумышленники выполнять не собирались, поступавшие от покупателей интернет-курса деньги похищали и распоряжались ими по своему усмотрению. От преступных действий пострадали 40 человек, а ущерб превысил 8,3 млн рублей.

С целью легализации средств, приобретенных преступным путем, блогер купил автомобиль Lamborghini стоимостью более 22 млн рублей. В ведомстве добавили, что на стадии предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сидоропуло содержится под стражей.