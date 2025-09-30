Губернатор Владимирской области призвал поучаствовать в сборе помощи белгородцам

Жителям Белгородской области после атаки ВСУ требуются постельное белье, фонари, огнетушители и канистры

ВЛАДИМИР, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей региона присоединиться к сбору гуманитарной помощи для Белгородской области, которая подверглась массированной атаке ВСУ. Требуются постельное белье, огнетушители и канистры, написал он в своем Telegram-канале.

«Земляки! Белгородчине нужна наша помощь для устранения последствий нападения на мирных жителей: постельное белье, ручные и налобные фонари, огнетушители, металлические канистры по 20 и 30 л. Внесу свой вклад, прошу вас присоединиться к доброму делу», - написал Авдеев.

По его словам, Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ: под удар со стороны Украины попали десятки населенных пунктов. «Есть пострадавшие, один человек в результате полученного ранения погиб. Повреждены жилые дома и значимые объекты», - написал Авдеев.