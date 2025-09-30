Они провели детальный осмотр всех пострадавших зданий и оценили ущерб

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Строители продолжают ремонт фасадов и замену стекол в поврежденных в результате атаки БПЛА домах в Воскресенске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Алексей Малкин.

"Сегодня строители работают сразу на нескольких объектах: на одном из домов рабочие начали ремонт фасада: уже разобрали поврежденные конструкции для установки нового покрытия. Демонтировали поврежденный забор и полностью восстановили теплицу на участке ветерана труда. Чтобы ускорить процесс, уже переданы замеры окон на завод для изготовления новых стеклопакетов", — написал Малкин.

От подчеркнул, что специалисты провели детальный осмотр всех пострадавших зданий и оценили ущерб.

29 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили четыре БПЛА над Коломной и Воскресенском. Во время пожара после атаки в Воскресенске погибли два человека — женщина и ее внук