В Подмосковье в октябре проведут более 190 ярмарок

За все осенние месяцы в регионе запланировано провести свыше 600 ярмарок

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 190 фермерских ярмарок планируется провести в округах Московской области в октябре. На них посетители смогут приобрести сезонные овощи, мясную продукцию и свежую выпечку, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В октябре в Подмосковье стартует более 190 новых осенних фермерских ярмарок. Жителей и гостей региона ждут разнообразные площадки с продукцией от местных аграриев и производителей в различных городах Московской области, предлагая гостям познакомиться с богатством осеннего урожая. Там можно будет найти свежие сезонные овощи и фрукты, мясо и молочную продукцию, свежую выпечку и товары для дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все осенние месяцы в регионе запланировано провести свыше 600 ярмарок. В частности, с 1 по 5 октября в Волоколамске состоится тематическая ярмарка "Золотая осень", в Истре с 3 по 5 октября пройдет "Осенняя пора", в Луховицах с 4 по 5 октября можно будет приобрести фермерскую продукцию на "Дарах осени".

В пресс-службе добавили, что ознакомиться с местами и датами проведения ярмарок можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья "Мой АПК".