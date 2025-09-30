Государственный инспектор в области охраны окружающей среды Сочинского национального парка Реваз Пруидзе назвал основной причиной выходов медведей к людям с мая по октябрь низкую кормовую базу в лесу

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Бурые медведи, обитающие на Кавказе, в том числе в прилегающих к Сочи горных лесах, активно выходят к людям в период с конца весны до первой половины осени, за последние несколько лет увеличилось число ситуаций, когда человек сталкивается с животными. Эксперты рассказали ТАСС, как обезопасить свой дом от медведей и как себя вести при встрече с ним.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых очевидцы запечатлели несколько выходов кавказских бурых медведей к людям в поселке Красная поляна в Сочи. В публикациях уточняется, что местные жители стали жаловаться на участившиеся встречи с животными и их рев.

"Медведи выходят к людям уже более 150 лет с момента активного освоения нашего региона. Проблема эта не нова. В последние 3-5 лет статистика конфликтных ситуаций возросла", - рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды Сочинского национального парка Реваз Пруидзе.

По словам эксперта, основной причиной выходов медведей к людям с мая по октябрь является низкая кормовая база в лесу. И завершается этот период традиционно после созревания плодов каштана, бука и дуба - основных нажировочных кормов, необходимых животным для запаса энергии перед спячкой. Однако пищевые привычки медведей со временем меняются, и влияют на это люди. Выходя к человеку, животные получают доступ к неограниченному источнику пищи, который легко добыть: их привлекают приусадебные участки с большим количеством плодовых деревьев, пасеки, курятники, крольчатники, а также несанкционированные свалки и мусорные контейнеры.

"Порой незнание или безответственное поведение людей приводит к тому, что у бурых медведей меняются пищевые привычки: распробовав калорийную и легко добываемую "человеческую еду" - например, когда медведя подкормили, он обнаружил помойку или разорил кухню на туристической стоянке, - зверь уже не желает добывать еду как раньше. Сложно его осуждать за желание вкусно есть и не напрягаться для этого. Вот только в дальнейшем медведь закономерно начнет появляться рядом с человеком, пытаться искать еду в населенных пунктах, и повышается вероятность агрессии в сторону людей", - отметила в беседе с ТАСС директор по развитию Фонда "Заповедное посольство" Ксения Гаспарян.

Как защитить свой дом от медведя

Для защиты от медведей эксперты рекомендуют жителям частного сектора и садовых товариществ не допускать на своих участках накопления пищевых отходов и своевременно их вывозить. При этом сами мусорные контейнеры должны быть железными или пластиковыми с крышкой, закрывающейся на замок. Таким образом, подчеркивают эксперты, доступ к пищевым отходам для медведей будет ограничен.

Также жителям на своих участках нужно регулярно собирать урожай и утилизировать опавшие переспевшие плоды, поскольку их запах во время гниения и привлекает медведей. Кроме того, все хозяйственные постройки для содержания домашних животных нужно убирать от лесного массива, а сооружать их необходимо из надежных и качественных материалов.

"[Помимо этого, нужно] регулярно производить расчистку прилегающей территории от кустарников и высокой травы между домовладением и лесным массивом. И самое лучшее и эффективное - я рекомендую устанавливать электропастухи. Многие пасечники у нас уже их испытали и убедились на практике, что, когда работает электропастух, медведь больше не беспокоит. Это достаточно недорогое устройство, которое можно приобрести на несколько домовладений. Самый минимальный вариант [стоит] 5-7 тыс. рублей и обслуживает 150 метров. Его можно включать в ночное время, [чтобы] тем самым предотвратить проникновение медведя на свой участок", - добавил Пруидзе.