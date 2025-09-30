По словам артиста, он не первый раз устраивает концерты в необорудованных для этого местах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Небольшой концерт российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) состоялся на станции метро "Мякинино". Артист исполнил песни "Сансара", "Медлячок", "На заре" и "Моя игра", передает корреспондент ТАСС.

Выступление было приурочено к мюзиклу Басты "Любовь без памяти", премьера которого состоится 4 октября. Режиссер мюзикла - Алексей Франдетти.

"Мы пришли с моей командой сюда, чтобы встретиться с людьми, спеть для них песни и представить свой мюзикл, в котором будут исполнены эти треки. Сегодня у нас была задача еще сложнее, не просто исполнить [композиции], но и донести настроение и атмосферу мюзикла до слушателей", - сказал артист.

По его словам, он не первый раз устраивает концерты в необорудованных для этого местах. "Я уже пел в метрополитене. Также из необычных пространств: пел на ледоколе в Антарктиде, в пустыне, в лесу", - рассказал Баста.

Как рассказали ТАСС организаторы выступления, выбор станции метро "Мякинино" для концерта был сделан специально. "Символично, что сегодня Баста ехал на метро до станции „Мякинино“ таким же путем, как зрители поедут 4 октября на премьеру мюзикла", - отметили в пресс-службе.

Мюзикл "Любовь без памяти" будет показан в Vegas City Hall (станция метро "Мякинино"). В постановку вошло более 20 песен Басты.