В Москве 30 сентября вечером пробки достигли восьми баллов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:50 мск, движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце (ТТК).

Как уточнили в столичном Центре организации дорожного движения, средняя скорость потока составляет 28 км/ч.

"Интенсивное движение сейчас на внутренней стороне ТТК в районе Новорижской эстакады; внутренней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады; Можайском шоссе по направлению в область", - отметили в Центре