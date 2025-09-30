Крым продолжит оказывать поддержку Донбассу и Новороссии

Впереди у всех регионов еще много работы, отметил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Республика Крым продолжит оказывать поддержку регионам Донбасса и Новороссии, чтобы вместе преодолеть трудности и построить общее будущее, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Мы рады, что ровно три года назад историческая справедливость восторжествовала, и волей миллионов людей Донбасс и Новороссия вновь стали неотъемлемой частью нашей страны. Теперь перед нами стоит ответственная задача - строить общее будущее, где каждый человек живет в мире и согласии. Новые субъекты успешно проходят процесс интеграции в состав России: восстановлены десятки социальных объектов, жилые дома, дороги, общественные пространства. <…> Крым продолжит оказывать поддержку братским регионам", - отметил Аксенов.

Он добавил, что впереди у всех субъектов еще много работы. "Вместе мы преодолеем любые трудности, ответим на любые вызовы", - уверен глава Крыма.

Аксенов также сообщил, что во вторник встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким и передал жителям региона поздравление с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России.