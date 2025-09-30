"Спас" и RT позитивно оценили достигнутые результаты в споре с Google

Процедура получения лицензии не останавливает хода судебных процессов, которые RT инициировал в иностранных юрисдикциях, добавил адвокат Артур Зурабян

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские каналы "Спас" и Russia Today позитивно оценивают достигнутые результаты в споре с компанией Google LLC. Об этом сообщил ТАСС партнер адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских каналов, Артур Зурабян.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на решение Окружного суда Северного округа Калифорнии сообщила, что Google LLC отказался от своих требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по приведению в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки (астрента).

"Российские СМИ - ответчики позитивно оценивают достигнутые результаты. Вместе с тем российские СМИ с удовлетворением отмечают здравый подход Google при урегулировании бесперспективного для нее спора, а также эффективность процедур Окружного суда Северного округа Калифорнии, оказавшего содействие сторонам при оформлении соглашения об отказе Google от заявленных требований", - сказал он.

Как пояснил Зурабян, в отношении телеканала "Спас" отказ Google от требований вступает в силу незамедлительно. В отношении RT - после получения лицензии OFAC (Офис по контролю иностранных инвестиций Минфина США), поскольку канал находится под санкциями США. "Даже в случае отказа в лицензии перспективы положительного исхода для американской компании с учетом утвержденного соглашения - отсутствуют. Из соглашения следует признание отсутствия компетенции американского суда, что в соответствии с процессуальным законодательством США является безусловным основанием для отказа в удовлетворении заявленных Google требований", - пояснил юрист.

Процедура получения лицензии не останавливает хода судебных процессов, которые RT инициировал в иностранных юрисдикциях, добавил он.

Ранее Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей. С 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них - в 2024 году. Под санкции попали, в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.