Для посетителей также провели бесплатную тематическую экскурсию по новой экспозиции "СВО. Zащитники Отечества"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Творческая постановка и патриотический флешмоб, посвященные Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, прошли в Москве на территории Музея Победы. В киноконцертном зале "Жуков" артисты Луганского народного студенческого театра "25-й кадр" представили спектакль режиссера Ольги Куриловой "Наша молодая гвардия", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня <…> перед нами выступит театр России - Луганский театр. <...> Вы увидите представление одного из победителей нашего проекта, "Театра Победы", который облетел всю страну, который совершенно неожиданно стал одним из важнейших проектов юбилейного года 80-летия Победы. И сегодня вы увидите этот спектакль, который прошел через сердца ребят <…>, которые ходили по земле Краснодона. <...> Они жили, они боролись и они победили", - сказала перед показом театральной постановки заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Приветственные слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова зачитала депутат Мосгордумы Екатерина Раззакова. "Символично, что именно сегодня актеры из Луганска дают спектакль "Наша молодая гвардия". Для Донбасса бессмертный подвиг молодогвардейцев - это святое. <...> Сегодня, в XXI веке, современные молодогвардейцы также защищают нашу Родину. Нет никакого сомнения, что враг будет разбит и победа будет за нами", - сказано в приветствии Шапошникова.

Для посетителей праздничной программы в музее также провели бесплатную тематическую экскурсию по новой экспозиции "СВО. Zащитники Отечества", созданной по поручению президента РФ Владимира Путина. На ней представлена подбитая трофейная военная техника производства стран НАТО и Украины, уничтоженная в ходе специальной военной операции. Кроме того, на стендах экспозиции представлены истории подвигов участников СВО, а также фотоработы военных корреспондентов, в том числе ТАСС.

Завершилось мероприятие масштабным патриотическим флешмобом, где несколько сотен человек - артисты музыкального театра "На Поклонке" и народного студенческого театра "25-й кадр" вместе со зрителями исполнили песню "Плечом к плечу" из проекта Музея Победы "Главные детские песни". Одновременно на большом экране зала демонстрировался клип-флешмоб, в который вошли записи исполнения композиции артистами из разных российских регионов.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.