Бывшему главному редактору журнала "Огонек" было 89 лет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Прощание с советским и российским поэтом и писателем, бывшим главредом журнала "Огонек" Виталием Коротичем пройдет в четверг в Николо-Архангельском крематории, сказал ТАСС его внук Артемий Коротич.

Ранее он сообщил агентству о смерти Виталия Коротича, писателю было 89 лет.

"Четверг, 10:00, Николо-Архангельский крематорий", - сказал он.

Виталий Коротич родился 26 мая 1936 года в Киеве. С отличием окончил Киевский государственный медицинский институт им. академика А. А. Богомольца (КГМИ; теперь Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца). В студенческие годы Коротич начал размещать свои стихи в журнале КГМИ "Медицинские кадры". С 1958 года публиковал их в газете "Молодежь Украины" и других периодических изданиях.

В 1986 году Виталий Коротич был назначен главным редактором журнала "Огонек". Награжден орденами Октябрьской Революции (1984), Почета (1999), Ярослава Мудрого V степени.