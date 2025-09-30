Москвичи могут выбрать название для моста около Национального космического центра

Можно проголосовать за один из вариантов, связанных с именем первого космонавта Юрия Гагарина

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Голосование по выбору названия для моста через Москву-реку, который расположен рядом с Национальным космическим центром, началось на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору названия для моста через Москву-реку, соединившего районы Хорошево-Мневники и Филевский парк. Мост расположен неподалеку от Национального космического центра, который открылся на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева", - говорится в публикации.

Отмечается, что мост предлагается назвать в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Можно проголосовать за один из вариантов, связанных с его именем, либо оставить вопрос наименования объекта специалистам.

Мост протяженностью 231 метр выполнен в футуристическом стиле. Арочные конструкции, которые напоминают ракету на стартовой площадке, украшены архитектурно-художественной подсветкой. На мосту есть две полосы движения в каждом направлении и тротуары.