NOS: наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства

Принцесса Амалия стала первой женщиной королевской семьи, вступившей в ряды армии

ГААГА, 30 сентября. /ТАСС/. Наследная принцесса Нидерландов Амалия поступила на службу в рядах вооруженных сил королевства, начав обучение по программе подготовки резервистов. Таким образом, она стала первой женщиной королевской семьи, вступившей в ряды армии, сообщил телеканал NOS.

По его информации, кронпринцесса была зачислена на обучение в Королевский флот, а также сухопутные и военно-воздушные силы, получив младшие воинские звания (матрос третьего класса и солдат третьего класса). Стандартный курс подготовки по программе, на которую поступила Амалия, включает несколько недель полевых тренировок, а также теоретические занятия.

Планируется, что практический этап обучения принцесса пройдет несколько позже из-за перелома руки, полученного при падении с лошади. В данный момент она приступила к теоретической части программы, включающей изучение баллистики, тактики и картографии. Кроме того, Амалия будет принимать участие в работе аппарата министерства обороны королевства в качестве внештатного сотрудника.

Как сообщили журналистам в военном ведомстве Нидерландов, при отборе на службу для наследницы престола не делалось исключений - она прошла медицинское и психологическое тестирование, а также проверку безопасности. "Любой обучающийся должен пройти строгий отбор на соответствие нашим требованиям", - подчеркнула заместитель начальника курса майор Петра Гейтеман.