Готовность объектов по нацпроекту составляет 96%, подчеркнул первый заместитель главы города Александр Мацак

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Сезон дорожных работ в Красноярске подходит к завершению. В этом году количество объектов было увеличено с 56 до 76 за счет экономии бюджета, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Благодаря федеральной и краевой поддержке в Красноярске в последние годы выполняются большие объемы дорожных работ. В этом году планировалось отремонтировать 56 объектов, но за счет средств экономии количество удалось увеличить до 76 объектов, в том числе 40 участков протяженностью 46,5 км работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Из-за добавления дополнительных объемов на некоторых объектах работы еще продолжаются. В настоящее время в целом работы находятся в завершающей фазе", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы города Александр Мацак подчеркнул, что готовность объектов по нацпроекту составляет 96%. "Мы планируем до 15 октября выйти на 99%. В целом еще деньги у нас остаются по ямочному ремонту. Его будем выполнять, пока нам позволяет погода. В октябре мы планируем еще по замечаниям наших граждан отрабатывать те небольшие участки, которые будут выявляться в ходе эксплуатации", - сообщил он.

Отмечается, что в этом году были применены новые подходы к организации ремонта дорог и ужесточен контроль качества с оценкой трех лабораторий. "Перед началом сезона сформированы графики производства работ, и подрядчики стараются их выполнять. Но зачастую остаются проблемы с обеспечением пешеходной доступности. Рассчитываем, что служба заказчика прислушается к нашим замечаниям и будет более строго спрашивать с подрядчиков", - пояснил куратор проекта "Народный фронт. Дороги" Евгений Рец.

Как проинформировали в пресс-службе, все объекты ремонта выбирались, в том числе с учетом обращений и жалоб жителей города. Так, немаловажной частью ремонтной кампании этого года стал ремонт во всех районах города более 100 межквартальных проездов. Кроме того, улучшено 14 дорог вблизи образовательных учреждений, выполнен ремонт дорог вблизи 11 медицинских организаций.