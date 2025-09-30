Всего за два года реализации проекта 110 победителей прошли стажировку в Минобрнауки, 63 победителя проекта стали сотрудниками министерства и его подведомственных организаций

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Тридцать молодых людей стали победителями федерального проекта "Стажер Минобрнауки России" 2025 года, и 22 из них получили работу в Минобрнауки РФ и подведомственных ему организациях, сообщили в пресс-службе федпроекта.

"В этом году 30 победителей, из них 22 трудоустроены", - отметили в пресс-службе. Всего за два года (три сезона) реализации проекта 110 победителей прошли стажировку в Минобрнауки, 63 победителя проекта трудоустроились в министерство и его подведомственные организации, а 15 из них уже получили повышение.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел встречу с выпускниками проекта. Он рассказал об особенностях государственной службы, о том, как сформировать трудоспособную и надежную команду единомышленников, поделился своим жизненным опытом. "Уверен, что все вы будете с удовольствием вспоминать этот опыт, работу в министерстве, а кто-то наверняка свяжет с этим местом свою жизнь и сделает блестящую карьеру", - сказал Фальков, чьи слова приводит Telegram-канал Минобрнауки РФ.

Проект подготовки кадрового резерва гражданской госслужбы "Стажер Минобрнауки России" реализуется с 2023 года. Стать его участниками могут граждане РФ в возрасте 18-35 лет, являющиеся выпускниками российских вузов 2021-2025 годов. После отборочных этапов они проходят оплачиваемую стажировку в министерстве, а лучшие попадают в кадровый резерв и рекомендуются к трудоустройству в органы федерального и регионального управления и подведомственные Минобрнауки организации.

Прием заявок для участия в 4-м сезоне начнется в декабре 2025 года.