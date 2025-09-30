Президент РФ отметил вклад Александра Иванченкова в реализацию масштабных проектов освоения земной орбиты и в укрепление международного сотрудничества в сфере космоса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Александра Иванченкова с 85-летним юбилеем, отметив его вклад в разработку космических аппаратов и ракетной техники в РФ.

"Ваши обширные знания, во многом уникальный профессиональный, инженерный опыт нашли применение в работе над передовыми образцами отечественной ракетной техники и космических аппаратов при подготовке нового поколения исследователей безвоздушного пространства", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также отметил вклад Иванченкова в реализацию масштабных проектов освоения земной орбиты и в укрепление международного сотрудничества в сфере космоса.

Путин пожелал космонавту доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.

Александр Иванченков родился 28 сентября 1940 г. Иванченков - космонавт I класса (1983). В общей сложности за два орбитальных полета он налетал 147 суток 12 часов 38 минут, выполнил один выход в открытый космос продолжительностью 2 часа 5 минут (данные Роскосмоса). Иванченкову дважды было присвоено звание Героя Советского Союза (1978, 1982).