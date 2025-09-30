Дискуссия получилась интенсивной, отметил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Вопросы развития городов в современном мире обсудили участники сессии с участием мэра Москвы Сергея Собянина в рамках ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом рассказал ТАСС участник закрытой встречи, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Он отметил, что сессия носила традиционно закрытый характер, поэтому ее детали не подлежат обнародованию. "Могу сказать, что речь шла о развитии городов, о логике городов, о городах в современном мире", - отметил он.

"Естественно люди, которые занимаются политическим анализом, не могут не воспринимать эту тему и не быть безразличны к роли городов, к пониманию роли таких образований, к тому как они живут, существуют, какой логике подчиняются", - добавил Быстрицкий, подчеркнув, что дискуссия получилась интенсивной.

ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности, из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.