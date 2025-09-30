Губернатор Херсонской области подчеркнул, что жители Херсона, покинувшие свои дома, мечтают вернуться в родной город

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил надежду на празднование Дня Победы и четвертой годовщины воссоединения региона с Россией в Херсоне, который сейчас под контролем Киева.

"Не только годовщину [отпразднуем в Херсоне], а День Победы в Великой Отечественной войне. Я в это верю, и это произойдет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности празднования годовщины воссоединения в Херсоне.

Сальдо подчеркнул в беседе с журналистами, что жители Херсона, покинувшие свои дома, мечтают вернуться в родной город. "Конечно же, я сам хотел бы в этот день быть именно в городе Херсоне, вместе с жителями города. <…> Наши сердца сейчас с родным городом, и мы его освободим, вернемся и сделаем его еще краше, чем он был", - добавил он.

Что касается Херсонской области в целом, губернатор отметил, что, несмотря на боевые действия, регион развивается благодаря помощи федеральных властей. "Противник все время пытается помешать мирному развитию, нарушить обычный, стандартный уклад жизни херсонцев. Но, тем не менее, с помощью, которую мы получаем от правительства РФ, от президента, который постоянно интересуется и контролирует эту помощь. Область развивается. Уже очень многое сделано", - уточнил он.