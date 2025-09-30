Страна адаптируется к изменению климата, уверен замминистра иностранных дел Мальдивской Республики Ахмед Шиаан

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел Мальдивской Республики Ахмед Шиаан уверен, что его страна сможет адаптироваться к изменению климата и не исчезнет с карты мира в результате повышения уровня моря. Такое мнение дипломат выразил корреспонденту ТАСС.

По его словам, прогнозы о том, что архипелаг может исчезнуть через 80-100 лет, уже неактуальны. "Сто процентов мы выживем. Мы уже адаптируемся, и мир видит, что мы делаем для защиты окружающей среды. Эти подходы сегодня копируются во многих странах - от Карибского бассейна до Тихого океана", - отметил Шиаан. "Я не верю, что Мальдивы будут стерты с лица земли из-за изменения климата, потому что мы верим в себя. Мы выжили на наших островах более 2 тыс. лет, и я не вижу причин, почему они не должны существовать еще столько же. Люди очень устойчивы к вызовам", - добавил он.

Шиаан подчеркнул, что Мальдивы стали примером для других островных государств, предложив экономически эффективные решения в сфере защиты окружающей среды. "Мы показали странам Тихого океана реальное решение. И мы сделали это потому, что это было экономически целесообразно", - добавил он. В связи с этим Шиаан упомянул переход на возобновляемые источники энергии. "Необходимо понимать, что возобновляемая энергия лучше ископаемой. Мы верим, что именно за ней будущее, и этот процесс уже идет автоматически", - указал мальдивский дипломат.

Мальдивская Республика занимает более тысячи коралловых островов в Индийском океане, из которых заселены чуть более 200. Большинство из них возвышаются над уровнем моря на один метр. По разным прогнозам, в том числе Всемирного банка, поскольку повышение уровня моря может достичь от 10 до 100 см к 2100 году, Мальдивы могут оказаться под водой. К 2050 году 80% территории этой страны может стать непригодной для жизни из-за глобального потепления, отмечалось в прогнозах.