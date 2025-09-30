Мероприятие состоялось в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Концерт в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией прошел в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие состоялось в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе. На концерте выступили вокалисты Донецкого государственного музыкально-драматического театра Константин Пасичный и Наталья Скворцова. С музыкальным поздравлением от ЛНР вышел заслуженный артист республики, солист Луганской академической филармонии Сергей Чуйков. От Херсонской области выступил певец Дмитрий Нестеров.

Кроме того, зампред правительства ДНР, руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева наградила знаком отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова и иеромонаха Платона (Кудласевича). Знаком отличия II степени была отмечена командир международной волонтерской группы "Москва - Донбасс" Елена Романенко. Были также вручены почетные грамоты и благодарности главы ДНР.

Заместитель председателя Народного совета ЛНР Денис Колесников наградил вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову орденом "За воссоединение" за активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение ЛНР с РФ, а также за решительные действия, совершенные при исполнении гражданского и служебного долга, связанные с защитой прав, законных интересов и жизни жителей ЛНР.

Кроме того, прошли награждения почетным знаком "От благодарного народа ЛНР" и медалями "За заслуги" I и II степени. Помимо этого, были вручены благодарственные письма руководителя представительства Запорожской области в Москве, а также прошло награждение благодарностями губернатора и заместителя губернатора Херсонской области.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.