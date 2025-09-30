Суд уже удовлетворял аналогичный иск о взыскании имущества в доход государства на сумму более 14 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Гагаринский районный суд Москвы рассмотрит новый антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему руководителю ОАО "Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа" (МРСК) Магомеду Каитову, его партнеру Даниилу Лысенко и Андрею Жаркову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил административный иск Генеральной прокуратуры России к Магомеду Каитову, Даниилу Лысенко и Андрею Жаркову о взыскании имущества в доход государства", - сообщили в инстанции.

Ранее Черемушкинский районный суд столицы уже удовлетворил аналогичный иск прокуратуры, взыскав с Каитова активы на сумму более 14 млрд рублей как имущество, нажитое незаконным путем.

Как пишет "Ъ", следствие установило, что в 2006-2011 годах Каитов, возглавляя МРСК, обратил в свою пользу 4,26 млрд рублей, в том числе через фиктивные договоры и незаконное использование федеральных средств. Эти деньги были вложены в энергокомпании Ставропольского края и использованы для создания личного холдинга.

По данным Росфинмониторинга и ФНС, с 2019-го по 2024 год структуры Каитова - ООО "ПКИ" и ООО "Русмаркет" - вывели в теневой оборот свыше 337 млн рублей. Часть средств легализовывалась через строительство телекоммуникационных вышек на незаконно изъятых муниципальных землях, которые затем сдавались в аренду ведущим сотовым операторам.

В прокуратуре полагают, что Лысенко, сын председателя арбитражного суда Ставропольского края, выступал доверенным лицом Каитова, получая за посредничество более 600 тыс. рублей ежемесячно.

Генпрокуратура требует взыскать с ответчиков все активы и суммы, признанные полученными коррупционным путем, в доход государства.