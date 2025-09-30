Бывший руководитель проведет в колонии общего режима четыре года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Костромской областной суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-главы Волгореченска Александра Щербакова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший руководитель проведет в колонии четыре года, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В мае 2025 года Нерехтский районный суд Костромской области признал Щербакова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии общего режима и на полтора года лишил права занимать руководящие должности в органах власти.

"Судебная коллегия с учетом апелляционного представления государственного обвинителя, позиции представителя прокуратуры области приговор суда изменила, в описательно-мотивировочной части указала стоимость невыполненных, некачественно выполненных работ в сумме более 223 млн рублей. Назначила с учетом смягчающих обстоятельств наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права на 1 год 6 месяцев занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Фигурант осужден по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В суде установили, что между администрацией городского округа города Волгореченска и ТД "ЦСК" 31 декабря 2019 года был заключен муниципальный контракт в рамках нацпроекта "Экология" на сумму свыше 743 млн рублей. С 2020-го по 2022 годы подрядчик выполнял работы по реконструкции канализационных очистных сооружений в Волгореченске.

Как установил суд, глава города знал, что часть работ не была выполнена, однако подписал предоставленные акты о приемке работ, обеспечил оплату работ и установленного оборудования по документам без реальной проверки, а также подписал разрешение на ввод нефункционирующего объекта в эксплуатацию. "В результате объект, на строительство которого затрачены бюджетные средства в сумме более 743 млн рублей, функционирует с нарушениями", - отметили в пресс-службе.