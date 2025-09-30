Правительство города полностью взяло ответственность за капремонт, необходимую модернизацию и обустройство учреждения

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Руководство Санкт-Петербурга приняло решение о шефстве над Абхазским многоотраслевым колледжем и сделает в нем капремонт. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"В прошлый приезд [6 августа] мы посещали многоотраслевой колледж. Руководство, правительство Санкт-Петербурга приняло решение, они берут шефство над колледжем, полностью берут на себя капремонт, необходимую модернизацию и обустройство", - сказал Кириенко.