Пасечник: победа в СВО должна стать гарантом мирного будущего для Донбасса

Глава Луганской Народной Республики отметил, что проведение референдума о воссоединении новых регионов с Россией стало возможно три года назад благодаря мужеству участников СВО

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проведение референдума о воссоединении регионов Донбасса и Новороссии с Россией стало возможно три года назад благодаря мужеству участников специальной военной операции. Об этом заявил в поздравлении глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, пожелав жителям региона победы России, которая станет гарантом мира в Донбассе.

Обращение Пасечника на концерте, посвященном Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, зачитал заместитель председателя Народного совета ЛНР Денис Колесников. Мероприятие прошло в Москве в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе.

"Вместе мы сможем преодолеть любые вызовы и создадим все условия для достойной жизни будущих поколений. Пусть этот день наполнит наши сердца гордостью, верой и надеждой. Пусть светлая память о тех, кто приближал нашу победу, всегда будет с нами. А сама победа станет гарантом мирного и благополучного будущего", - поздравил гостей концерта Пасечник.

Он подчеркнул, что праздник "стал реальностью благодаря несокрушимой воле и мужеству воинов - участников специальной военной операции". "Они настоящие защитники Отечества, продолжатели дела наших великих предков, которые веками обороняли русские земли. Я искренне верю, что совместное движение вперед, наша сплоченность и взаимопомощь станут залогом процветания всей нашей великой страны", - отметил глава региона.

Также на концерте руководитель представительства Курской области при правительстве РФ Светлана Степенко зачитала поздравление от губернатора Курской области Александра Хинштейна. "Уважаемые коллеги, жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожских и Херсонских областей, на протяжении долгих лет вы мужественно отстаивали свое право на родной язык, культуру и веру. Я горд тем, что три года назад вы сделали стратегически важный выбор - вернулись домой, проголосовали за воссоединение с Россией, вы стали частью великой страны, известной своей самоотверженностью, мужеством и справедливостью. <...> Четыре новых субъекта в составе России - не просто географические территории, это огромная ответственность за миллионы людей, которые доверили нам свое настоящее и будущее, и вы можете быть уверены, что вместе мы восстановим разрушенное войной, вернем городам мирный облик и вдохнем в них новую мирную жизнь", - процитировала Степенко слова Хинштейна.

Губернатор отметил, что Курская область "как никто понимает важность поддержки и помощи братских регионов". "Этот день символизирует единство русского народа и волю миллионов людей быть вместе с Россией. Мы - одна большая команда, и вместе мы с честью и гордостью преодолеем все трудности и назло врагу будем становиться только сильнее и краше. Вместе мы продолжим строить будущее, основанное на взаимопонимании, любви к родной земле и уважении к нашей общей истории", - говорится в обращении.

О референдуме

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.