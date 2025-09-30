В Ингушетии задержан еще один фигурант дела о хищении средств на компенсацию педагогам

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

МАГАС, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении средств, которые были выделены для компенсации педагогам, участвовавшим в проведении ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В конце июля текущего года в Минобрнауки республики прошли обыски, 29 июля была задержана сотрудница министерства по подозрению в совершении хищения бюджетных денежных средств, выделенных на выплату компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ. 30 июля она была арестована на два месяца.

"Сегодня следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Ингушетия один из подозреваемых задержан в порядке, предусмотренном статьями 91 и 92 УПК РФ, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, должностные лица Минобрнауки республики, регионального центра обработки информации, а также двух школ по сговору, используя поддельные документы, похитили более 10 млн рублей, которые были выделены на выплату компенсации.

"Ранее органами предварительного следствия установлена причастность к совершению данного преступления еще двух жительниц республики, им предъявлены обвинения в совершении инкриминируемых деяний. В отношении одной из них судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении второй - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе.