В Вологде завершили рекультивацию 65-летней проблемной свалки

Ее площадь составила 25 га

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили рекультивацию многолетней свалки на улице Мудрова в Вологде - давней экологической проблемы административного центра Вологодской области, которая накапливалась 65 лет, площадь свалки разрослась до 25 га. Рекультивация выполнена по нацпроекту "Экология", она обошлась в 1,3 млрд рублей, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Сегодня замгубернатора Евгения Мазанова доложила о завершении работ по рекультивации полигона. Радостная новость для всех вологжан. Отходы складировались тут более 65 лет, площадь свалки достигла 25 га. Объект считался проблемным, наносил вред экологии города и причинял неудобство жителям. Теперь этой проблемы больше нет", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Работы проводились по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология", инициированного президентом России. Стоимость - 1,3 млрд рублей. "Работы проходили под моим личным контролем. Пришлось менять подрядчика, так как прошлый не справился с обязательствами и был включен в реестр недобросовестных решением ФАС России. Компания "Стройинвест" смогла исправить ошибки и завершить начатое в рекордно короткие сроки", - сообщил Филимонов.

Выполнен комплекс работ: проложена система для сбора и очистки фильтрата, водоотведения и поверхностного стока, установлено оборудование для активной дегазации - теперь биогаз будет собираться и утилизироваться. Сформировано тело свалки, уложено многослойное рекультивационное покрытие, препятствующее поступлению осадков в тело свалки и выходу биогаза в атмосферный воздух. Посеяна трава.

"Получены результаты лабораторных исследований и проведены пуско-наладочные работы. В ближайшее время передадим документацию о завершении работ в Минприроды России. Заключим договор обслуживания и запустим объект в эксплуатацию <…>. То, что мы сейчас видим - результат большой командной работы. Цели и задачи нацпроекта "Экология" по этому объекту достигнуты", - отметил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора, срыв сроков на этом объекте стал ключевой причиной "просадки" в рейтинге регионов России по уровню достижения национальных проектов, реализация которых завершилась в прошлом году. Вологодская область показала выполнение на 100% по целому ряду нацпроектов, но национальный проект "Экология" опустил регион в общероссийском рейтинге на 65 место с общим результатом 98,21%. Сейчас область занимает второе место в стране по реализации нацпроектов.