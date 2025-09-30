В частности, в восстановлении территорий Донбасса и Новороссии активно участвует Якутия

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Курская область как никто другой понимает ценность поддержки и помощи регионам Донбасса и Новороссии в восстановлении мирной жизни и инфраструктуры. Об этом говорится в обращении губернатора Курской области Александра Хинштейна, которое зачитала начальник организационного отдела представительства Курской области при правительстве РФ Светлана Степенко на концерте в Москве, посвященном Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

"Курская область, принявшая на себя удар врага, как никто понимает важность поддержки и помощи братских регионов. Этот день символизирует единство русского народа и волю миллионов людей быть вместе с Россией. Мы - одна большая команда, и вместе мы с честью и гордостью преодолеем все трудности, и назло врагу будем становиться только сильнее и краше. Вместе мы продолжим строить будущее, основанное на взаимопонимании, любви к родной земле и уважении к нашей общей истории", - привела Степенко слова Хинштейна.

В послании губернатор отметил, что четыре региона Донбасса и Новороссии в составе России - не просто географические территории, а огромная ответственность за миллионы людей, сделавших свой выбор. "На протяжении долгих лет вы мужественно отстаивали свое право на родной язык, культуру и веру. Я горд тем, что три года назад вы сделали стратегически важный выбор - вернулись домой, проголосовали за воссоединение с Россией, вы стали частью великой страны, известной своей самоотверженностью, мужеством и справедливостью. <...> Вы можете быть уверены, что вместе мы восстановим разрушенное войной, вернем городам мирный облик и вдохнем в них новую мирную жизнь", - сказано в тексте.

В свою очередь, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотов отметил, что регион активно участвует в восстановлении территорий Донбасса и Новороссии. "Мы взяли шефство над городом Кировское [ДНР], <...> где восстанавливаются школы, дома, дороги, спортивные и культурные объекты. Со всеми регионами мы ведем активную работу по укреплению дружбы и сотрудничеству во всех сферах", - добавил он.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.