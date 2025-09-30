Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такая ситуация является характеристикой мощи антициклона, который находится недалеко от столицы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Экстремально высокий и рекордный показатель атмосферного давления зафиксирован в Москве третий день подряд. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Метеорологические сутки начинаются с 21 часа, оказывается, что третий день подряд побит рекорд атмосферного давления в Москве. Ранее 1 октября максимальное давление составляло 1018 гектопаскалей (763,5 мм ртутного столба). И сейчас, в начале метеорологических суток, во всех наших журналах, архивах, базах данных будет фигурировать новое значение - 1018,8 ГПа (764,1 мм ртутного столба). Так что третий день подряд в столице отмечается экстремально высокое давление", - сказал он.

Метеоролог добавил, что такая ситуация является характеристикой мощи антициклона, который находится совсем недалеко от Москвы. Однако он начинает постепенно отходить на восток, забирая с собой высокое давление. В субботу его центр будет влиять уже на регионы Западной Сибири.