Питающие ЗАЭС дизель-генераторы работают штатно

Ситуация находится под контролем, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Дизель-генераторы, обеспечивающие энергоснабжение Запорожской АЭС после повреждения последней внешней линии обстрелом ВСУ, работают штатно. Ситуация на станции по-прежнему под полным контролем, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что один из питающих Запорожскую АЭС резервных генераторов якобы вышел из строя, бездоказательно обвинив Россию в обстрелах собственного ядерного объекта. РФ многократно фиксировала обстрелы АЭС с украинской стороны, в том числе во время посещения станции сотрудниками МАГАТЭ.

"Это неправда. В результате повреждения высоковольтной линии противником собственные нужды Запорожской АЭС обеспечены за счет резервных дизель-генераторов. На данный момент задействована только часть из них, необходимости в использовании всех нет. На станции имеется достаточный запас топлива и запчастей для поддержания их работы. Все дизель-генераторы работают нормально. Ситуация находится под полным контролем, персонал отслеживает все параметры безопасности", - сказала Яшина.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. На ЗАЭС ранее сообщали, что проведение восстановительных работ на поврежденной линии пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских войск. При этом ЗАЭС имеет достаточный запас дизельного топлива для длительной работы резервных генераторов в автономном режиме, функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований. 29 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС с главой МИД Украины Андреем Сибигой.