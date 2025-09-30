ТАСС: Момотов фигурирует в уголовном деле своего бывшего компаньона Марченко

Совладелец сети бизнес-отелей "Мартон" обвиняется в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов фигурирует в уголовном деле своего экс-компаньона, совладельца сети бизнес-отелей "Мартон" Андрея Марченко, арестованного по обвинению в мошенничестве. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, у Момотова пока нет процессуального статуса в этом уголовном деле.

"Марченко обвиняется в особо крупном мошенничестве, связанном с гостиничным бизнесом и дроблением своего бизнеса, чтобы уходить от налогов. В материалах дела указано, что Момотов оказывал давление на правосудие в интересах бизнесмена. В уголовном деле Момотов пока не имеет никакого процессуального статуса, но фигурирует в материалах и показаниях свидетелей", - сказал собеседник агентства.

Как следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС, Момотов и Марченко создали сеть отелей "Мартон", в которую входят порядка 40 комфортабельных комплексов, один из которых находится в Москве, 17 на территории Краснодарского края, 11 в Ростовской области, в Волгограде - 4, а также по два объекта недвижимости в Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Воронеже.

Большинство гостиниц, работу которых контролировали Марченко и Момотов, были введены в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов, а также с нарушением целевого назначения земельных участков, на которых были построены объекты гостиничного бизнеса. В то же время попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону Марченко.

Антикоррупционный иск

Генпрокуратура РФ требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.