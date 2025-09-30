Он начнет курсировать с 1 октября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Тематический поезд "Атом наш!", посвященный 80-летию российской атомной промышленности, запускают в московском метрополитене. Он будет курсировать по Калужско-Рижской линии, передает корреспондент ТАСС.

Торжественный запуск прошел в электродепо "Аминьевское", фирменный поезд "Атом наш!" начнет курсировать по Калужско-Рижской линии московского метрополитена с 1 октября.

Состав "Ока", состоящий из восьми вагонов, превратился в уникальную передвижную экспозицию, которая позволит пассажирам узнать об атомной отрасли.

"Атом наш!" - это история о том, как атомная отрасль за восемь десятилетий стала индустрией будущего. Здесь собраны факты и открытия, профессии и технологии, которые изменили жизнь нашей страны и всего мира. Внутри поезда пассажиры московского метро увидят, как квантовые компьютеры открывают новые горизонты для человечества, медицинские изотопы становятся оружием против тяжелых болезней, а биоинженеры Росатома создают органы на 3D-биопринтерах.

"В честь 80-летия отечественной атомной промышленности мы запустили тематический поезд "Атом наш". Его оформление рассказывает о достижениях отрасли, которая играет ключевую роль в жизни страны. Состав из восьми вагонов будет курсировать по Калужско-Рижской линии до конца декабря", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заместитель начальника московского метрополитена Павел Ковалев рассказал, что тематический поезд до конца декабря смогут увидеть порядка 1,7 млн пассажиров.

"Пять лет назад, к 75-летию атомной промышленности, мы сделали первый тематический поезд. Сегодня, отмечая 80-летие атомной промышленности, мы продолжаем эту традицию. Нам важно, чтобы каждый пассажир почувствовал: атомная отрасль - часть его жизни", - отметил директор департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом" Андрей Тимонов.