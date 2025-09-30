Жителей призвали не находиться поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, на дорогах соблюдать скоростной режим

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди и мокрый снег ожидаются в горных и предгорных районах Дагестана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

"В период с 30 сентября по 1 октября по горным и предгорным районам Дагестана ожидаются сильный дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.

Экстренные службы рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности, не находиться поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрываться под деревьями, на дорогах соблюдать скоростной режим.