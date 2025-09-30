Максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться с таким требованием, установит правительство

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вступил в силу федеральный закон, согласно которому с 1 октября текущего года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятые граждане раз в пять лет смогут брать кредитные каникулы на шесть месяцев.

Согласно закону, субъекты МСП и самозанятые могут раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться с таким требованием, установит правительство.

До установления правительством РФ такого максимального размера кредита (займа) законопроектом предусматриваются следующие ключевые параметры предоставления льготного периода: предоставляется по одному договору кредита (займа) не чаще одного раза в пять лет; максимальный размер кредита (займа), по которому предоставляется право на льготный период для микропредприятий, составляет 60 млн рублей, для малых предприятий - 400 млн руб., для средних предприятий - 1 млрд руб.

Льготный период предоставляется по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований (снижение объемов выручки, осуществление деятельности в определенных отраслях и иных).

Закон также предусматривает ряд исключений: кредитные каникулы не смогут получить компании, в которых доля участия предприятий, не относящихся к МСП, превышает 25%. На льготу также не смогут рассчитывать лица, которые уже пользуются другими мерами поддержки.

Кроме того, по договорам с микропредприятиями, малыми предприятиями и самозанятыми проценты будут включать в тело кредита каждый месяц. По договорам со средними предприятиями проценты уплачиваются ежемесячно, а не уплаченные заемщиком проценты в течение семи дней включаются в сумму основного долга.

Отмечается, что заемщик из числа самозанятых вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода в течение всего периода проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (до конца 2028 года).