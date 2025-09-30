В постановлении правительства предполагалось увеличение денежного довольствия на 4,5%, но позднее было принято решение повысить оклады на 7,6%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Размеры окладов сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военных, проходящих службу по призыву и контракту, повышаются с 1 октября в 1,076 раза, или на 7,6%.

В постановлении правительства от 9 апреля предполагалось увеличение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти на 4,5%, но позднее было принято решение повысить оклады на 7,6%.

Постановление затрагивает "оклады по воинским должностям и оклады по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ".

Повышены будут оклады и сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Также с 1 октября указами президента РФ Владимира Путина на 7,6% повышены денежные вознаграждения генерального прокурора России, председателя Следственного комитета РФ, оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.