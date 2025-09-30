Услышав сирену, не нужно паниковать, отметили в МЧС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тестирование системы гражданской обороны с включением сирен будет проведено на территории РФ 1 октября, сообщили ТАСС в МЧС России.

"Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в субъектах России. В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - сказали в ведомстве.

Тест систем оповещения проходит два раза в год, в марте и октябре, почти во всех городах страны. Услышав сирену, не нужно паниковать, отметили в МЧС. Министерство рекомендовало при звуках сирены включить местные теле- или радиоканалы и прослушать тестовое сообщение.

"Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", - добавили в МЧС.