Технологическое предпринимательство привлекает людей возможностью создавать совершенно новые продукты и сервисы, сообщили в исследовании "Сбера" и Московского инновационного кластера и медиахолдинга Rambler&Co

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские технологические предприниматели вдохновляют россиян вдвое чаще, чем иностранные. Об этом свидетельствует исследование "Сбера", Московского инновационного кластера и медиахолдинга Rambler&Co в преддверии Moscow Startup Summit (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Отечественные технологические предприниматели вдохновляют россиян вдвое чаще, чем иностранные. Так, 15% респондентов рассказали, что сами занимаются технологическим предпринимательством. А каждый пятый (20%) признался, что у него есть в качестве ориентира предприниматель, на которого он стремится равняться. Примечательно, что почти половину (49%) опрошенных вдохновляют российские предприниматели. Зарубежные - только каждого четвертого (24%)", - указано в исследовании. При этом, еще 27% черпают вдохновение и у отечественных, и у иностранных основателей бизнеса.

Больше всего в своих кумирах молодежь ценит стратегическое мышление - его назвали 16% опрошенных. Умение брать на себя ответственность заняло второе место (13%), честность и способность выстраивать сильную команду разделили третью позицию (по 12%).

Истории успеха предпринимателей находят свою аудиторию в разных каналах. Традиционные медиа остаются главным источником (38%). Соцсети и телеграм-каналы генерируют 21% вовлечения, а сарафанное радио - общение с друзьями, коллегами и родственниками - дает еще 20%. Книги, подкасты, конференции и выступления вместе набирают 21%.

Технологическое предпринимательство привлекает людей возможностью создавать совершенно новые продукты и сервисы (26%). На втором месте - желание обрести свободу и независимость (25%). Мечта воплотить свои идеи в жизнь мотивирует 24% опрошенных.

В опросе приняли участие 92,5 тыс. интернет-пользователей.