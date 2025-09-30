Также вводится период охлаждения, когда можно досрочно расторгнуть договор без потери льгот

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и стать участником программы долгосрочных сбережений можно будет через портал "Госуслуги" с 1 октября 2025 года.

Также вводится период охлаждения, когда можно досрочно расторгнуть договор без потери льгот. Сейчас, если участник программы сделал взнос, а затем передумал и решил выйти из нее, он теряет право на получение софинансирования от государства, в том числе при заключении таких договоров в будущем. Этот же принцип действует, если у человека несколько договоров долгосрочных сбережений, и он собрался закрыть хотя бы один из них.

По новым правилам участник программы вправе расторгнуть договор долгосрочных сбережений, по которому он не получал софинансирования, и при этом сохранить право на господдержку по иным договорам, если он успел это сделать до 1 апреля того года, когда должны поступить средства от государства.