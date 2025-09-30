В частности, в Приморском крае прогнозируют до плюс 27 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Дальний Восток является единственным регионом, где в ближайшие дни сохранится летняя погода с превышением нормы на 5-9 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дальний Восток - очень неоднородный регион, и, пожалуй, единственная территория в России, где еще сохраняется летний режим погоды. 1-3 октября на самом юге Забайкальского края температура будет на 7-10 градусов выше нормы - плюс 20-24, в южной половине Хабаровского края до 5 октября показатель превысит норму на 7-9 градусов - плюс 20-25. Супертеплая погода будет в Приморском крае, в течение всей первой пятидневки октября температура будет на 7-8 градусов выше нормы и это означает, что днем показатель будет в диапазоне 23-27 градусов", - сказал он.

Вильфанд отметил, что в Сахалинской области первая пятидневка октября также будет на 5-9 градусов выше нормы с максимальной температурой около 20-22 градусов. В Еврейской автономной области также будет отмечаться температура на 5-9 градусов выше нормы - 21-23 градуса. "Это настоящая летняя погода", - подчеркнул он.

В то же время в северной половине Якутии "зима безусловная", уже со 2 октября температура будет на 5-10 градусов ниже нормы. Минимальные температуры будут достигать минус 19-21 градуса.