Предполагается, что номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение Госдумы межфракционный законопроект о введении продовольственного сертификата для малоимущих граждан. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Проектом базового закона предлагается закрепить новую меру поддержки для нуждающихся граждан в виде сертификата на продукты питания. Согласно документу, претендовать на такой сертификат смогут постоянно проживающие в РФ граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума субъекта РФ. Предполагается, что номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

"Этот закон позволит обеспечить социальную справедливость: никто не должен оставаться без базовых продуктов питания. Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России", - пояснил ТАСС Гусев.

В свою очередь Нилов отметил, что данный законопроект предоставит малоимущим гражданам дополнительную возможность приобрести базовые продукты питания. "Причем, эти деньги будут "окрашены" для контроля их расходования. Ни алкоголь, ни табак, ни прочие излишества приобрести в рамках сертификата нельзя", - сказал депутат.