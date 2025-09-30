Также индексация предусмотрена для гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и иных структурах, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оклад работников федеральных государственных учреждений, не являющихся госслужащими, повысят на 7,6% с 1 октября 2025 года.

Финансирование расходов на реализацию постановления будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств федерального бюджета.

Речь идет о сотрудниках, выполняющих трудовые обязанности в организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. Повышение затронет, в частности, персонал в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений. Также индексация предусмотрена для гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и иных структурах, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

При этом повышение не касается работников региональных и муниципальных учреждений.