Здесь будут проходить занятия по компьютерной и финансовой грамотности, мастер-классы, лекции по здоровому образу жизни и активному долголетию

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Отделение Соцфонда России по Луганской Народной Республике с начала года открыло восемь Центров общения старшего поколения. В День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией восьмой по счету центр начал работать в Марковском районе. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении Соцфонда.

"Сегодня, в День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, состоялось торжественное открытие нового Центра общения старшего поколения Социального фонда России. Он будет работать на базе клиентской службы Отделения Социального фонда России по ЛНР в Марковском районе. Это уже восьмое подобное пространство проекта Соцфонда, открывшее свои двери для посетителей "серебряного" возраста на территории Луганской Народной Республики с начала года", - сказано в сообщении.

В центре общения есть зона отдыха, мини-библиотека, установлены настольные игры и гостевые компьютеры. Здесь будут проходить занятия по компьютерной и финансовой грамотности, мастер-классы, лекции по здоровому образу жизни и активному долголетию.

Первый Центр общения старшего поколения открыли в ЛНР на базе клиентской службы Социального фонда России в Лутугинском районе в апреле.

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. С 23 по 27 сентября 2022 года в четырех регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России.