МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ГОСТы на рыбные консервы, мороженое филе рыбы и вареную ветчину для детей вступили в силу в России с 1 октября.

"С 1 октября 2025 года вступают в силу новые национальные стандарты в области детского питания. Они направлены на повышение качества и безопасности продуктов, которые ежедневно входят в рацион детей разных возрастных групп", - заявили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

Так, ГОСТ для консервов распространяется на продукцию для детей от восьми месяцев до трех лет. В зависимости от массовой доли мышечной ткани рыбы консервы делятся на два вида: на рыбной основе и на рыборастительной основе. В зависимости от степени измельчения их делят на пюреобразные и крупноизмельченные. Согласно ГОСТу, консистенция содержимого продукта должна быть мягкая, нежная и однородная.

Стандарт на мороженое филе рыбы распространяется на питание для детей дошкольного (от трех до шести лет) и школьного (от шести лет и старше) возраста. Документ определяет показатели качества и безопасности, правила упаковки, маркировки и методы контроля продукции.

ГОСТ на вареную ветчину регламентирует производство продукции для детей старше трех лет. В документе прописаны ассортимент ("Детская", "Классная", "Для школьников", "Гимназическая" и другие наименования), а также требования к составу, пищевой ценности и органолептическим характеристикам. Кроме того, вступил в силу ГОСТ, устанавливающий методику определения активной кислотности в молочных продуктах для детского питания, включая смеси, напитки и лечебно-профилактическую продукцию.

Как подчеркнули в Росстандарте, принятие новых ГОСТов позволит повысить контроль качества и укрепить доверие потребителей к продукции для детей. "Напомним, ранее в этом году уже было утверждено 4 ГОСТа на детское питание, в том числе на сухие белковые композитные смеси, мясные паштеты, молочные коктейли, низколактозное молоко. При этом продолжаются работы по целому ряду стандартов на продукты для питания детей, в том числе молочные и мясные, а также по стандартам, определяющим параметры и характеристики сырья, используемого для производства продуктов питания для детей", - отметили в ведомстве.