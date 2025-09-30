Движение по пути сегрегации нарушит принцип справедливости и равноправия, сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Введение отдельных штрафов за оскорбление учителей нарушит принцип равноправия для россиян других профессий. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что оскорбление учителей должно наказываться штрафами до 20 тыс. рублей для граждан, а в случае травли педагогов в соцсетях - до 700 тыс. рублей.

"Я считаю, что если пойдем по пути сегрегации: за оскорбление учителя один штраф, врача - другой, полицейского - третий, то у нас будет нарушен принцип справедливости и равноправия", - сказал Гриб.

Он отметил, что "не совсем" поддерживает введение такой нормы. "У нас есть другие педагоги, есть воспитатели детских садов, врачи, сотрудники правоохранительных органов, представители множества таких же уважаемых, важных и нужных профессий. Не надо выделять в отдельную категорию учителей и вводить повышенный штраф за их оскорбление. У нас уже есть за такие деяния административно-уголовная ответственность. Главное, чтобы была неотвратимость наказания", - сказал Гриб.

По его словам, возможно, конфликтные ситуации в школе проявляются более ярко, но выделять одну категорию людей повышенными штрафами за их оскорбление "будет дискриминацией по отношению к другим профессиям".