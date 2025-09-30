Почти на всей европейской части страны ожидается дефицит осадков, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Температурный фон в октябре выше климатических характеристик ожидается в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ. На остальной территории температура будет близка к среднемноголетним значениям, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Среднемесячная температура выше нормы прогнозируется и на севере европейской России, и на севере Уральского федерального округа, и на севере Сибири. То есть в Мурманской, Архангельской областях, Карелии, Коми, ЯНАО, ХМАО и на Таймыре температура будет выше нормы. И выше нормы еще ожидаются значения на самом юго-востоке страны, это Амурская область, юг Хабаровского края и весь Приморский край. На остальной территории РФ температурный фон в октябре будет близок к норме", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что практически на всей европейской части страны в октябре прогнозируется дефицит осадков. Недостаток влаги будут испытывать такие регионы как южная половина Северо-Западного федерального округа, весь Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский федеральные округа, а также южная половина Урала.

Кроме того, дефицит осадков прогнозируется на севере Якутии и на Камчатке. Избыток осадков в октябре ожидается на севере Урала, Чукотке, в Хабаровском крае и Амурской области.