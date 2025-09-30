Как рассказал сооснователь Telegram, в тот период команда работала над привлечением средств для блокчейн-платформы TON, а власти нескольких стран пытались заблокировать мессенджер

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману о том, что несколько лет назад его пытались отравить.

Инцидент произошел весной 2018 года. Как рассказал Дуров, в тот период команда мессенджера работала над привлечением средств для блокчейн-платформы TON, а власти нескольких стран пытались заблокировать Telegram.

"Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что-то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати (а жил я один), мне стало очень плохо", - поделился Дуров.

По его словам, в тот момент он почувствовал острую боль, и его тело начало отказывать: "Сначала зрение и слух. Потом стало трудно дышать. И все это сопровождалось очень острой болью. <...> Думал, это конец".

На следующий день Дуров очнулся на полу и не мог встать из-за слабости. "Я потом две недели ходить не мог. Я сидел дома и решил не рассказывать своей команде, ведь не хотел их волновать. Но было тяжело", - признался он.